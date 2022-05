​«La Svolta ha perso i fondi per lo sfangamento del porto, grave danno alla città e al turismo​»

«Sfangamento del porto: chi pagherà’ ai biscegliesi i due milioni di euro persi dalla “Svolta” per lo sfangamento del porto?». E' quanto chiede il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Nel 2017 - ricorda Spina - la mia amministrazione captò circa due milioni di euro per lo sfangamento del porto, un’opera indispensabile per rendere fruibile e sicuro il porto alle imbarcazioni più grandi di diportisti e pescatori. Per l’incapacità dell’amministrazione targata Angarano-Silvestris, per ritardi nell’adempiere alle analisi del fondale per completare i progetti relativi allo smaltimento dei fanghi, il finanziamento è andato in favore di altri Comuni più attivi, che hanno approfittato dell’inettitudine della Svolta.

Si tratta di un grave danno alla città e al turismo, perché non solo si danneggia così l’attività peschereccia, ma si rende vano lo sforzo fatto dall’amministrazione Spina per sviluppare il turismo attraverso la riqualificazione del water front e la diga di Sant’Antonio (che ha reso più sicuro il porto biscegliese). In questi giorni dovrò sottoporre all’attenzione di questi amministratori, distratti da selfie e premi, le mie proposte per ottenere in tempi rapidi i finanziamenti per lo sfangamento del porto e per il rilancio dello stesso in chiave turistica e per migliorare i servizi e la sicurezza dei nostri pescatori».