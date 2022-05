Incidente sulla provinciale Andria-Bisceglie, ferito un 29enne biscegliese

E' stato soccorso nel Lorenzo Bonomo di Andria il 29enne biscegliese finito fuori strada, terminando la sua corsa contro il guard rail della Provinciale Andria-Bisceglie all'altezza dei terreni ex campi di gioco Fuzio. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri, mercoledì 25 maggio per cause tutte ancora da accertare.

Il giovane viaggiava a bordo della sua Bmw. Sul posto i medici del 118 e gli agenti della Polizia Locale che dovranno ora accertare la dinamica e le cause dell'incidente.