«​Tutti i guai capitano sempre a questa amministrazione»

«La cultura cittadina maltrattata dalla “Svolta”. Dopo 4 anni di amministrazione Angarano-Silvestris, Il Teatro dei Piccoli del “ Sistema Garibaldi” con sponsors biscegliesi emigra a Corato: “non è a me”; per 4 anni di seguito Battiti Live non sceglie Bisceglie: “non è’ a me”; 4 retrocessioni in 4 anni della massima squadra di calcio Bisceglie 1913 dopo dodici anni di promozioni e trionfi in serie “C”, con il campo quest’anno spesso impraticabile: per Angarano & co. “non è’ a me!”; il teatro Garibaldi da 4 anni chiuso e il “Sistema Garibaldi creato con l’amministrazione Spina “licenziato in tronco”: “non è a me!”. Capitano tutte a questa amministrazione o sono proprio strafottenti e incapaci?».

Così il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.