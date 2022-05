​Rubano un'auto ad una ragazza di Trani con la sclerosi, ritrovata dalla Polizia Locale di Bisceglie

Riceviamo e pubblichiamo una lettera-ringraziamento alle forze dell'ordine da parte di una famiglia tranese vittima dell'ennesimo furto di auto in città. Auto che è stata prontamente recuperata dagli agenti della Polizia Locale di Bisceglie. Ecco il testo integrale di questa toccante testimonianza:

«Lunedì 23 maggio, nelle prime ore del pomeriggio viene rubata dal proprio box in Via Papa Giovanni XXXIII a Trani un'auto con contrassegno dei disabili. Per Lucia, malata di sclerosi multipla, l'auto è indispensabile, fondamentale, per tutti gli spostamenti legati alle terapie e le visite legate alla sua malattia. Sentiamo ormai spesso di furti di ogni genere ma quando questo colpisce un grave disabile dovrebbe sensibilizzare tutte le coscienze comprese anche quelle di balordi che senza scrupoli vanno a privare una famiglia della propria serenità e pace. Una vera vergogna per coloro che vivono nell’illegalità! Dopo la denuncia di prassi, verso le 19.30 la famiglia viene contattata dalla Polizia Municipale di Bisceglie per il ritrovamento dell’auto all’uscita della statale 16 direzione Bisceglie Nord.

Lucia desidera ringraziare di cuore i Carabinieri di Trani, la Polizia Municipale di Bisceglie e la Unipol Assicurazioni di Trani che con premura e attenzione sono riusciti a dare un esito positivo ad un pomeriggio da incubo. Ci vorrà qualche settimana per risolvere alcune problematiche legate all’auto per rimetterla in sicurezza, rifare il PASS per disabili e altra documentazione sparita dall’auto. Comunque oggi Lucia è riuscita a fare la sua terapia vitale al Dimiccoli di Barletta».