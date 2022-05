«​Battiti Live a Trani e Bisceglie farà ancora una volta da spettatrice degli eventi altrui»

«Battiti Live per il quinto anno consecutivo non sceglie Bisceglie. Un’altra estate biscegliese senza programma e senza eventi. La Svolta della tristezza».

Così Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione dopo l'annuncio della tappa tranese della kermesse musicale di Tele Norba.

«Bisceglie - scrive Spina - non può limitarsi a fare da spettatrice agli eventi di Trani, Molfetta, Andria e Barletta. Nel 2023 “Battiti Live “ dovrà tornare a Bisceglie come è successo fino alla fine del mio mandato e Bisceglie tornerà ad avere i suoi grandi eventi come è successo in passato: Mario Biondi, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, B.B. King, Cocciante, Jovanotti, Gigi D’Alessio, Giancarlo Giannini, Rocco Papaleo, Giorgio Albertazzi, sono solo alcuni dei tanti nomi di eventi artistici e musicali che hanno visto Bisceglie primeggiare in Puglia negli scorsi anni».