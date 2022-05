​Assegnato il riconoscimento "Lucrezia Borgia" al prof. Umberto Tirelli

E' stato l’Assessore alle Attività produttive di Bisceglie Gianni Naglieri a consegnare domenica sera il Riconoscimento alla Cultura e alla Scienza "Premio Internazionale Lucrezia Borgia" al prof. Umberto Tirelli nel corso dell'incontro su "Le nuove metodologie sulla ricerca e le cure contro i tumori!.

L’evento ha visto il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Barletta - Andria - Trani, Comune di Bisceglie, Comune di Ferrara, Archeoclub d’Italia sez. di Bisceglie, a cura dell’Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia in Bisceglie in collaborazione con le emittenti Mediasertv dallo studio 1 di Pontedera (Pisa) e dallo studio 2 di Alessandria.

I saluti della città di Bisceglie dal Sindaco Angelantonio Angarano e dall’assessore alla Cultura Loredana Bianco. Per Ferrara l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli e il Sindaco Alan Fabbri .

L’Alto Riconoscimento del "Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia alla Cultura e alla Scienza" a personalità che per il loro impegno Culturale o Scientifico hanno raggiunto traguardi significativi, nell’edizione 2022, come detto, è stato riconosciuto per meriti scientifici al Prof. Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano (PN). Scienziato di fama internazionale.

L'incontro si è svolto nella sala del settecentesco Seminario Arcivescovile in Bisceglie in via Seminario. Ha moderato la serata Rossella Di Liddo per Mediasertv