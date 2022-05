Incidente aereo tra Trani e Corato: precipitano due ultraleggeri: due vittime

Domenica tragica per un incidente aereo nella mattinata, intorno alle 10. Due velivoli ultraleggeri, due Piper, sono rimasti coinvolti in un incidente di cui non si conosce ancora la dinamica. Lo scontro è avvenuto nella zona aerea sovrastante zona Schinosa fra Trani e Corato, all'altezza con l'incrocio con la provinciale Bisceglie-Andria.

Uno dei due mezzi ha tentato un atterraggio di emergenza nelle vicinanze del casello autostradale tra Trani e Corato ed è stato raggiunto dai mezzi di soccorso via terra. Il pilota, ferito ma non in gravi condizioni, è stato trasportato al Bonomo di Andria.

L'altro mezzo è stato individuato in zona Schinosa, in contrada Casalicchio, tra gli ulivi. I due occupanti il velivolo sarebbero entrambi deceduti. I soccorritori hanno raggiunto il luogo preciso grazie alle indicazioni di braccianti. Sul posto vigili del fuoco distaccamento di Corato, un elicottero dei pompieri e 118.