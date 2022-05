Bisceglie festeggia la Madonna delle ciliegie

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia ripendono i festeggiamenti esterni in onore della B.V.M. Madre di Misericordia (conosciuta a livello locale come la "Madonna delle ciliegie").

Tra gli appuntamenti più importanti ricordiamo:

Sabato 21 maggio "Festa della B.V.M. Madre di Misericordia"

Ore 18.00 Solenne Celebrazione Eucaristica

Ore 19.00 Processione per le vie del territorio parrocchiale. Percorso: Chiesa, via Dell'urbanistica, Via M.R. Imbriani, via Panunzio, Corso Umberto I, via Dante Alighieri, via Camere del Capitolo, via Cap. F. Gentile, Piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, Chiesa.



Domenica 22

ore 10.00 Biciclettata parrocchiale e Santa Messa presso il Casale di Zappino

Ore 19.00 Solenne Celebrazione Eucaristica e atto di affidamento della comunità parrocchiale alla Madonna



Domenica 29 maggio

Al termine della S.Messa delle ore 19.00: presentazione del progetto di restauro del Simulacro della Madonna della Misericordia.