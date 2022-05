«​Concorsi e proroghe sull'igiene urbana, amministrazione in fuga»

«Interrogazioni su concorsi e proroghe igiene urbana: Angarano e la Svolta si danno alla fuga e non rispondono. Rinviato il Consiglio comunale».

Così Francesco Spina, Consigliere comunale di opposizione.

«Nessuna risposta politica scritta - prosegue Spina - come prevede la legge. Nessuna presenza dei consiglieri di maggioranza (ad eccezione del consigliere Carelli), con il consigliere di maggioranza più illustre (il sindaco) “latitante”. Brutta pagina delle istituzioni, mai verificatasi in passato. Evidentemente, la paura dettata dalla consapevolezza delle anomalie amministrative (oltre all’assenza di gettoni per i consigli sulle interrogazioni) spaventa quelli che non sono “cuor di leoni” come Angarano e la sua maggioranza. Vergogna!”.