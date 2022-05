​Sen. Messina: «L'Ufficio Scolastico Provinciale Bat è realtà​»

«Con la firma del decreto ministeriale, l’istituzione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Barletta Andria Trani è realtà. Una splendida notizia per il nostro territorio e per tutta la comunità scolastica che finalmente potrà ottenere quell’autonomia dalle altre province pugliesi tanto auspicata».

Lo dichiara la Senatrice Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Un risultato - prosegue la senatrice barlettana - che è frutto di un grande lavoro di squadra di tutta la filiera istituzionale, il Prefetto Maurizio Valiante, il Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto, il Commissario Straordinario Francesco Alecci, il Direttore Ufficio Scolastico della Regione Puglia Giovanni Silipo, fino al cuore del Governo nazionale con la mia specifica attenzione. Tutti coralmente impegnati per riconoscere alla comunità della BAT un autonomo presidio del Ministero dell’Istruzione.

Non posso che essere molto soddisfatta per questo traguardo, perché gratifica i grandi sforzi compiuti fino ad oggi in questi mesi di accompagnamento al procedimento amministrativo».