«Irene e Antonella vivono in noi e nella nostra Comunità. Il loro sconfinato amore per la vita, il sorriso più forte delle difficoltà resteranno sempre nei nostri cuori, così come l’energia profusa a sostegno delle donne che lottano contro il tumore».

Così il Sindaco Angelantonio Angarano ha voluto sottolineare la lodevole iniziativa della rotatoria inaugurata questa mattina nel quartiere Sant’Andrea. Le sorelle Irene e Antonella dell’Olio erano state uccise a 4 anni di distanza l’una dall’altra dalla stessa, terribile, malattia. La vicenda colpì la sensibilità collettiva dei biscegliesi che erano stati coinvolti da Antonella attraverso l'associazione "Irene for Life" nella raccolta fondi per aiutare i pazienti oncologici. Poi, all'improvviso, il 19 maggio 2021 la tremenda notizia della scomparsa anche della stessa Antonella. La rotatoria di oggi, inaugurata esattamente un anno dopo, è un dono alla città voluto dalla famiglia Dell'Olio

«Un impegno – ha aggiunto Angarano - che la famiglia Dell’Olio oggi continua a portare avanti con straordinaria sensibilità, umanità e forza d’animo, trasformando ancora una volta il dolore per la perdita in amore per il prossimo e in messaggi positivi di speranza, come testimonia questa scultura installata alla nuova rotatoria realizzata a Sant’Andrea. Siamo immensamente grati alla famiglia Dell’Olio per la condivisione di questi nobili sentimenti che ci uniscono profondamente, con grande affetto, nel commosso ricordo di Irene e Antonella e nel ricordarci che la Vita è bella… e che dobbiamo volerci bene».