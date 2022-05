Scene di ordinaria follia a Bisceglie. Il fatto è accaduto ieri alla rotatoria tra via Isonzo, via Cadorna, all'imbocco del ponticello di via Ruvo. Due auto si incrociano e nasce una discussione su chi non abbia dato la precedenza all'altro.

In pochi istanti la discussione degenera e i due protagonisti finiscono col prendersi a botte. Una scena sconcertante, ripresa con un cellulare da un'altra vettura che si è trovata a passare in quell'istante. Fortunatamente alcuni volenterosi passanti sono intervenuti prontamente per riportare i due alla calma e la lite è rientrata.

Ovviamente abbiamo provveduto a offuscare le immagini in modo da non consentire il riconoscimento dei due protagonisti di questa deplorevole storia. Due anni di pandemia e una guerra in corso, evidentemente, non hanno insegnato ad essere più tolleranti verso gli altri.