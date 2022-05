“Il consigliere Fata attacca l’unica amministrazione che ha ridotto le strisce blu”

“Il consigliere Fata attacca l’unica amministrazione comunale che ha ridotto le strisce blu invece di aumentarle? Forse dimentica che la sosta a pagamento fu istituita proprio dall’amministrazione di cui faceva parte e che nel 2016 gli stalli blu furono sensibilmente aumentati. La nostra amministrazione, invece, non solo non ha aumentato le strisce blu, ma per la realizzazione della pista ciclabile che ormai costeggia tutto il lungomare di ponente ha soppresso ben 180 stalli blu sulla costa (restituendone solo 110 in altre zone) in favore della mobilità sostenibile, nell’ottica di visione integrata mirata proprio ad incentivare l’uso della bicicletta e disincentivare l’uso delle auto. Se si arriva ad utilizzare questi argomenti per fare demagogia, rinnegando il passato e mistificando la realtà, vuol dire che effettivamente il consigliere Fata è già in campagna elettorale e che la campagna elettorale è partita nel peggiore dei modi. Sono evidenti i progressi per l’incentivazione della mobilità sostenibile. Finalmente il nostro lungomare è dotato di piste ciclabili moderne e sicure che si spingeranno anche nel centro urbano. Le aree pedonali favoriscono la fruizione dei nostri luoghi più belli e caratteristici, come per esempio avviene per la zona portale. L’unico blu che l’Amministrazione Angarano ha favorito è solo quello della doppia bandiera blu, sia per porto che per due ampi tratti di spiagge, che sventolerà nella nostra Città anche quest’anno, il secondo consecutivo, dopo averla riportata nella nostra Città dopo 15 anni”. Lo dichiara Gianni Naglieri, Assessore all’ambiente e alla mobilità sostenibile della Città di Bisceglie.