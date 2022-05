​Bimbimbici 2022. La nuova fiaba della bicicletta​

È partito il conto alla rovescia per l'edizione 2022 di BIMBIMBICI, la festosa pedalata in sicurezza tra le vie cittadine di oltre 200 città di tutta Italia.

BIMBIMBICI è la manifestazione nazionale promossa dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e si rivolge in particolare ai giovani, ai giovanissimi, alle loro famiglie e alle scuole, per promuovere stili di vita sani, diffondere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, incentivare il bike to school, creare consapevolezza sui problemi di sicurezza, ma anche sensibilizzare la collettività sulla necessità di realizzare zone verdi, percorsi ciclo-pedonali e progetti di moderazione del traffico e riduzione della velocità.

Sotto lo slogan ‘La nuova fiaba della bicicletta’ tutti sono invitati, almeno per un giorno, a pedalare tra le vie della propria città.

L'appuntamento con BIMBIMBICI a Bisceglie è DOMENICA 22 MAGGIO alle ore 9.00 in piazza Vittorio Emanuele (Palazzuolo) .

L’evento consisterà in ANIMAZIONE per grandi e piccini, percorsi di abilità per imparare a muoversi in bici, tanta MUSICA e un’allegra e festosalungo le vie cittadine per tutti coloro che amano la bici.

La manifestazione Bimbimbici è organizzata dall’associazione Biciliæ FIAB, con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

Quest'anno la partecipazione a BIMBIMBICI è GRATUITA ma sarà comunque necessaria l'iscrizione che è possibile effettuare direttamente domenica mattina in piazza Vittorio Emanuele.