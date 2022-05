​Il nuovo Direttore dell’Ospedale di Bisceglie, Pierangela Nardella, in visita alla Confcommercio

Il benessere sociale tiene conto delle importanti e concordanti interazioni tra le varie componenti di una società. Questo è vero da sempre e ancor più nel nostro tempo in cui i ritmi di vita collettiva sono molto più veloci che in passato. Questo spirito ha animato la dottoressa Pierangela Nardella che ha fatto visita alla locale sede della Confcommercio, bene accolta dal suo presidente Leo Carriera, da tutto lo staff della Associazione e dall’amico dott. Tommaso Fontana.

Un incontro importante tra la nuova Direttrice dell'Ospedale Civile di Bisceglie e un fondamentale rappresentante del mondo delle imprese. Un cordiale colloquio che ha tenuto in evidenza la situazione socio-sanitaria della città vista da una categoria essenziale della vita economica cittadina e le prospettive assistenziali evidenziate dal mondo sanitario pubblico ospedaliero di Bisceglie. Le importanti istituzioni locali che forniscono servizi indispensabili alla collettività devono esprimere le esigenze, le aspettative e le visioni che possono portare a un miglioramento della vita di tutta la città. In questa ottica il confronto è stato produttivo e ha posto le premesse per una collaborazione fruttuosa e per una interlocuzione duratura che può portare solo progresso alla città. Una vera novità che ci mostra di quanta interdipendenza ci sia bisogno tra erogatori di servizi in una città e una visione moderna della vita collettiva, inaugurata alla luce delle idee innovative in una società.