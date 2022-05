«Una splendida domenica mattina di sole, sport, solidarietà, allegria e socialità nella nostra Bisceglie, dalla litoranea all'agro, passando per il giardino botanico "Veneziani Santonio". Più di mille persone hanno gremito il nostro lungomare della bellezza e del benessere, oltre che per godersi il mare sulle nostre splendide spiagge, per "Io corro con te", la manifestazione podistica organizzata da Bisceglie Running».

E’ il racconto fatto dal Sindaco Angelantonio Angarano.

«Il messaggio per la pace in Ucraina – ha sottolineato il Sindaco -, la raccolta di beni per il popolo ucraino, il sentito ricordo di Aldo Grosso scomparso prematuramente a settembre scorso, hanno reso ancora più speciale la manifestazione.

Dal mare all'entroterra. Un grande successo si è registrato anche alla 18esima edizione della NeanderthalCup, affermata gara di mountainbike organizzata dalla Scuola di Ciclismo "Gaetano Cavallaro" - Bisceglie che ha coinvolto, come sempre, centinaia di ciclisti nella lama Santa Croce, bella cornice naturalistica dove sono ubicate le Grotte di Santa Croce, un sito archeologico di grande pregio che ha riaperto i cancelli ad aprile scorso dopo quasi dieci anni di chiusura.

Nello straordinario scrigno di colori e profumi del Giardino botanico Veneziani Santonio, tra magnifici fiori e piante e all'ombra del pistacchio secolare, tante iniziative organizzate da Mosquito Aps dedicate ai più piccoli.

Bisceglie è più viva che mai, nella sua totalità. Aspettando l'estate da doppia bandiera blu che si preannuncia meravigliosa».