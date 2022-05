"Le nuove metodologie sulla ricerca e le cure contro i tumori", premiato il prof. Tirelli

Appuntamento domenica 22 maggio 2022, con inizio alle 18,00, nella sala del settecentesco Seminario Arcivescovile in Bisceglie in via Seminario con il convegno dal titolo “LE NUOVE METODOLOGIE SULLA RICERCA E LE CURE CONTRO I TUMORI”.

L’evento che vede il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia di Barletta - Andria - Trani, Comune di Bisceglie, Comune di Ferrara, Archeoclub d’Italia sez. di Bisceglie, è a cura dell’Osservatorio Nazionale Duchessa Lucrezia Borgia in Bisceglie in collaborazione con le emittenti Mediasertv dallo studio 1 di Pontedera (Pisa) e dallo studio 2 di Alessandria.

I saluti della città di Bisceglie saranno portati dal Sindaco Angelantonio Angarano e dall’assessore alla Cultura Loredana Bianco.

L’Alto Riconoscimento del "Premio Internazionale Duchessa Lucrezia Borgia alla Cultura e alla Scienza" a personalità che per il loro impegno Culturale o Scientifico hanno raggiunto traguardi significativi, nell’edizione 2022 verrà assegnato per meriti scientifici al Prof. Umberto Tirelli, Direttore Sanitario e Scientifico Clinica TIRELLI MEDICAL, Past Primario Oncologo Istituto Nazionale Tumori di Aviano (PN). Scienziato di fama internazionale.

Il Professor Tirelli sarà affiancato dal dottor Tommaso Fontana, già primario di malattie infettive e direttore sanitario dell'Ospedale di Bisceglie..

Ingresso libero.

Modera la serata Rossella Di Liddo per Mediasertv.