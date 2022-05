Sabato 14 maggio si è disputata presso la prestigiosa Università Bocconi di Milano la Finale nazionale della XXIX edizione dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, dove – come ogni anno – si sono misurati nelle prove matematiche gli studenti migliori che si sono classificati nelle precedenti competizioni locali e regionali, provenienti dalle diverse scuole e città d'Italia.

A rappresentare il Liceo scientifico “L. da Vinci" di Bisceglie le studentesse MARIA LAURA CATALANO, frequentante la classe 2B, che ha gareggiato nella categoria L1 (per gli studenti di seconda, terza e quarta superiore), e CHIARA MASTRODONATO, frequentante la classe 1B e in gara nella categoria C2 (per gli studenti di terza media e prima superiore). Le ragazze biscegliesi sono state brave “al quadrato" come ha voluto sottolineare, scherzando in gergo matematico, il rettore dell’Università Bocconi, prof. Gianmario Verona, rivolgendosi a tutti i ragazzi presenti nell’aula magna dell’università e complimentandosi con loro per essere lì, dopo i difficili anni della pandemia, a dimostrare di sapersi abilmente e brillantemente “divertire" con la matematica.

Entrambe le studentesse, allieve della prof.ssa Isa Colamartino, docente di Matematica del liceo cittadino, hanno potuto vivere questa bella esperienza grazie al progetto “Giochi Matematici - Bocconi “, seguito dalla referente prof.ssa Angela Colamartino, docente di Matematica e Fisica.