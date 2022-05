​«Angarano ha bocciato se stesso. Avevamo proposto iniziative che aveva promesso»

«Sono stati tutti bocciati dalla Giunta Angarano gli emendamenti al bilancio di previsione 2022 2024 presentati dai Consiglieri Enzo Amendolagine (M5S), Giorgia Preziosa, Alfonso Russo e Mauro Sasso (Nel Modo Giusto), Enrico Pasquale Capurso (Il Faro-Pci), redatti con il supporto e il contributo del movimento civico Libera il futuro».

E' quanto si legge nella nota diffusa dalle stesse sigle politiche.

«Avevamo proposto - si legge nel documento - la razionalizzazione e il taglio delle spese del personale a tempo determinato dell'ente, per finanziare un contributo totale o parziale di acquisto delle biciclette per i ragazzi far i 14 e i 16 anni. Come previsto da programma elettorale di Angarano del 2018. La Giunta boccia l'emendamento e se stessa.

Avevamo proposto il taglio del 3% delle spese del servizio di igiene urbana, con particolare riferimento alle risorse derivanti dall'evasione fiscale e il taglio del 20% delle spese istituzionali (per esempio quelle dei compensi di sindaco e assessori, come promesso in campagna elettorale).

Il taglio proposto mirava a finanziare:

- un programma strutturale di politiche giovanili che come prime azioni prevedesse 250.000 euro all'anno a disposizione di start up innovative e per coprire corsi di formazione per under 35 sulle nuove competenze digitali;

- il rilancio delle iniziative di riqualificazione dei siti di interesse archeologico, tramite dotazione di servizi presso le stesse, tramite la creazione di una tratta di trasporto pubblico da e verso i siti medesimi; pensiamo, ad esempio, alle Grotte di Santa Croce appena riaperte grazie al Gruppo Scout;

- la redazione del profilo della salute della città che rappresenta la “fotografia” dello stato di salute della popolazione residente in città tenuto conto di fattori non solo sanitari, ma anche ambientali e demografici e aiuta ad analizzare la correlazione tra fattori ambientali e patologie ricorrenti in città. Il profilo della salute è necessario per coordinare con gli enti competenti sistemi di monitoraggio della correlazione ambiente-salute anche al fine di attuare azioni di prevenzione e iniziative di risanamento ambientale.

La giunta Angarano boccia anche queste proposte.

Alla prova dei fatti, ambientalismo, investimento sul futuro e sulle nuove generazioni, tutela della salute e valorizzazione dei nostri siti archeologichi a fini turistici restano per questa amministrazione promesse sui palchi e proclami vuoti. Lasciamo ai cittadini il giudizio».