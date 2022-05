Green link, garanzia di successo. Il caso del modello-Monopoli

Le parole del Sindaco di Monopoli Angelo Annese hanno avuto ampia eco sulla stampa locale: la Tari cittadina sarà ridotta tra il 10 ed il 15 per cento visto il buon andamento della raccolta differenziata. Ma non è tutto: stanno per essere implementati i servizi di pulizia (sulle spiagge 7 giorni su 7, rimozione posidonia, piano di diserbo su tutto il territorio e implementazione dei cestini) sarà rafforzata la lotta agli abbandoni indiscriminati sul territorio. A questo si aggiunge la partenza di un ulteriore servizio: buste gratis per la differenziata da ritirare nei supermercati.

Il lettore di BisceglieLive.it a questo punto si starà chiedendo: tutto molto bello, ma che c’entra Bisceglie con Monopoli? La risposta è immediata: il legame tra le due città è nell’azienda che si occupa del servizio di igiene pubblica: la Green Link. E' l'azienda che gestisce il servizio in entrambe le città.

Dunque, un modello vincente che ora ci si augura possa essere replicato anche a Bisceglie. Certo la situazione di partenza è in apparenza molto diversa. Ma in fin dei conti molto meno di quel che si potrebbe immaginare, visto il punto di partenza di Monopoli descritto dallo stesso Sindaco Annese: «La situazione nel 2018 era al limite dell’emergenza sanitaria con bidoni stracolmi. Oggi la percentuale di raccolta differenziata è al 78% grazie ad un servizio di raccolta porta a porta che investe anche l’agro. Questo risultato insieme alla lotta all’evasione ha comportato una riduzione del costo pro capite della Tari, in controtendenza rispetto ad altri Comuni».

Chi avesse voglia di scoprire cosa significa il modello-Monopoli può approfondire leggendo il resoconto che ne ha fatto una testata online della città barese: http://www.monopolitimes.com/2022/05/11/rifiuti-tari-raccolta-differenziata-kit-monopoli/