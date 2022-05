​Spina: «Quello di Bisceglie sia un ospedale di Primo Livello»

«In Consiglio comunale il Direttore generale della Asl Bt ha preso l’impegno che presto verranno riattivati pronto soccorso e tutti i servizi dell’ospedale di Bisceglie. Alla presenza dei consiglieri regionali La Notte, Ventola e Cilento del territorio della Bat e del direttore della Asl Bt e del presidio ospedaliero di Bisceglie, nonché del “Tribunale del Malato” dell’ospedale di Bisceglie ho ribadito nel mio intervento la necessità che Bisceglie diventi ospedale di Primo Livello e che ostetricia, la farmacia territoriale e il servizio analisi, con tutte le originarie attività programmate negli anni precedenti, riprendano immediatamente a Bisceglie, garantendo un doppio percorso per i malati Covid. Ho promosso con forza, con la consigliera Di Gregorio, questo consiglio comunale monotematico e il presidente del consiglio Casella lo ha convocato prontamente alla presenza di tutte le autorità interessate, essendo un consiglio aperto a tutte le autorità e associazioni (encomiabile il Tribunale del Malato che ha chiesto di partecipare, contrariamente ai rappresentanti Fials Somma & c. ) che hanno preferito non partecipare e fare un comunicato autoreferenziale. Un bel momento dove maggioranza e opposizione hanno dimostrato unità di intenti per la difesa del nostro ospedale. “DifendiAmo Bisceglie” ha fatto il suo dovere, come sempre, con passione e competenza».

Così Francesco Spina, Consigliere comunale di DifendiAmo Bisceglie.