Il meteo torna a sorridere e al Giardino Botanico si festeggiano le mamme

Non si è mai in ritardo per festeggiare le mamme. E così a Bisceglie l'associazione Mosquito, dopo aver dovuto annullare i festeggiamenti previsti per la data canonica dell'8 maggio a causa della pioggia, è pronta a riempire di gioia e di passione il Giardino Botanico di Villa Veneziani domenica 15 maggio.

«Maggio - spiegano i vertici di Mosquito - è il mese di molte fioriture. È uno dei mesi ideali per vivere il Giardino Botanico Veneziani di Bisceglie, un luogo di cui ci prendiamo cura e che vogliamo far rinascere insieme a voi. Ci saranno gli iris, i tulipani, le grandi e profumate trombe degli angeli. Un sacco di fiori bellissimi! Faremo insieme una passeggiata botanica per ammirare da vicino tutti i fiori e le piante del nostro giardino.

Ma non solo. Ci sarà anche lo spettacolo di burattini “I fiori di pulcinella”, con l’artista Pantaleo Annese. In più, la colazione di Bon Ton (con cornetto, succo o caffè) e un angolo per acquistare fiori, bouquet e ghirlande. Nell’evento su Facebook ci sono tutti i dettagli.

Riepiloghiamo il programma:

h. 10.30: Apertura cancelli

h. 10.45: Passeggiata botanica

h. 11.30: Spettacolo di burattini “I fiori di Pulcinella” con Pantaleo Annese

h. 12.30: Raccolta adesioni visite guidate e viaggio organizzato

Colazione, angolo bibite e mercato dei fiori sono a cura di #BonTon».