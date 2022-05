​Reparti ospedalieri riaperti, «Basta con le fughe in avanti. Oggi la parola al Consiglio»

«Mi dispiace che il giorno del Consiglio comunale monotematico che si terrà oggi, giovedì 12 giugno, alle 17, dove sono invitate a partecipare le istituzioni e le sigle sindacali che chiedano di intervenire, rappresentanti sindacali iscritti peraltro in conflitto di interessi (?) al direttivo del Pd locale, decidano di intervenire cavalcando risultati raggiunti grazie all’impegno dei consiglieri regionali e comunali del territorio, nonché del Direttore generale e altri dirigenti della Asl».

E’ quanto sottolinea il Consigliere comunale di oppozione Francesco Spina che tira in causa una nota diffusa da una sigla sindacale.

«La ritengo una grave fuga in avanti – scrive Spina - e una brutta caduta di stile istituzionale, nonché un’offesa anche agli organi rappresentativi della Asl bt che oggi avrebbero dovuto rappresentare le novità per primi al massimo consesso cittadino. Avremmo preferito che gli esponenti del Pd Somma ecc. intervenissero in Consiglio comunale portando il loro contributo alla discussione e all’ordine del giorno presentato dal sottoscritto e dalla Consigliera Di Gregorio.

Le notizie erano conosciute da molti, ma tutti abbiamo preferito attendere il giorno del consiglio comunale per il rispetto delle istituzioni e della comunità biscegliese. Come sempre continueremo a salvare e rafforzare il nostro ospedale, senza primogeniture e lasciando che pochi altri si prendano i meriti del lavoro di tutti. Oggi in consiglio comunale ascolteremo consiglieri regionali e Direttore generale Asl Bt e diremo la nostra festeggiando tutti insieme e senza primogeniture di sorta la riapertura dei reparti del nostro ospedale».