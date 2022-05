Gli orari estivi dei Centri comunali di raccolta dei rifiuti a Bisceglie

L’estate è ormai alle porte e Bisceglie si prepara al “cambio di stagione” per farsi trovare pronta all’appuntamento. A cominciare dal servizio di Igiene urbana che aggiorna gli orari di apertura per venire incontro sempre più alle esigenze dell’utenza.

Green Link -Pianeta Ambiente, l’Ati che gestisce il servizio in città rende noto che quest’anno l’orario estivo dei Centri comunali di raccolta entra in vigore il prossimo lunedì 16 maggio e resterà in vigore sino al prossimo 30 settembre.

La disposizione vale, infatti, sia per il Centro comunale di Raccolta di via Padre Kolbe, che per quello di Carrara di Salsello. Stesso discorso per l’Infopoint aziendale di via Vittorio Veneto, 69.

Questo il dettaglio:

Ccr di via Padre Kolbe:

Lunedì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

martedì: dalle 7.30 alle 13; dalle 15,00 alle 17.30

mercoledì: chiusura settimanale

giovedì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

venerdì: dalle 8.00 alle 12.00; dalle 14,00 alle 16.00

sabato: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

domenica: dalle 7.00 alle 13.00.

Ccr di via Carrara Salsello:

Lunedì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

martedì: dalle 8.00 alle 12.00; dalle 14,00 alle 16.00

mercoledì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

giovedì: chiusura settimanale

venerdì: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

sabato: dalle 7.30 alle 13.00; dalle 15,00 alle 17.30

domenica: dalle 7.00 alle 13.00.

Infopoint di via Vittorio Veneto, 69:

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 – e dalle 16.00 alle 18.00;

Il sabato dalle 9.00 alle 12.30;

la domenica dalle 9.00 alle 12.30.

E’ sempre opportuno ricordare che sono attivi i servizi on demand utilizzando il numero verde, il numero whatsapp e la App Green Link per effettuare segnalazioni e richieste di intervento.

Il numero verde è: 800.032.488

il numero Whatsapp è 3342042396.

Naturalmente gli utenti potranno inviare messaggi 24 ore al giorno. Ma le risposte saranno date dall’azienda solo in orari di ufficio.

Arresta l’abbandono dei rifiuti.