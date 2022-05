​Progetto di Mobilità Garantita per persone svantaggiate e diversamente abili​​ di Bisceglie

Progetto di Mobilità Garantita, dell’associazione Auser di Bisceglie con il Patrocinio del Comune di Bisceglie e la collaborazione della PMG Italia Società Benfit, per una migliore mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili.

I cittadini del Comune di Bisceglie, potranno contare sul veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, che sarà concesso in comodato gratuito da PMG Italia Società Benfit. La collaborazione avviata con l’associazione Auser di Bisceglie e il Patrocinio del Comune di Bisceglie, si pone l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, grazie al sostegno delle imprese del territorio. La collaborazione con PMG Italia Società Benefit nasce nell’ambito dell’integrazione collaborativa tra pubblico e privato prevista dalla "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n° 328 / 2000 e ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale ed accompagnamento. In tale ottica l’Auser con il Patrocinio del Comune di Bisceglie, hanno aderito al Progetto di Mobilità Garantita, progetto che presenta contenuti di alto valore etico e sociale.

Il progetto prevede servizi di trasporto sociale e accompagnamento di vario tipo: attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, farmaci e spesa a domicilio,diritti e doveri civici (elezioni/referendum), e tanti altri. Il Progetto Mobilità Garantita proseguirà per due anni grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità. Il finanziamento dei veicoli è possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli.

Le aziende interessate possono contattare l’associazione Auser di Bisceglie in via San Lorenzo 23 n° tel. 0803966591.