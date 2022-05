Coronavirus, in Puglia altri 4.114 contagi e 4 decessi

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 21.754 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 4.114 casi positivi, così suddivisi: 1.445 in provincia di Bari, 239 nella provincia BAT, 368 in provincia di Brindisi, 482 in provincia di Foggia, 846 in provincia di Lecce, 691 in provincia di Taranto, 33 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia in definizione. Sono stati registrati 7 decessi.

I casi attualmente positivi sono 92.8029; 517 sono le persone ricoverate in area non critica, 30 sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 10.740.057 test; 1.096.731 sono i casi positivi; 995.569 sono i pazienti guariti; 8.360 sono le persone decedute. I casi positivi sono così suddivisi: 360.446 nella provincia di Bari; 97.390 nella provincia BAT; 102.826 nella provincia di Brindisi; 160.545 nella provincia di Foggia; 217.233 nella provincia di Lecce; 146.648 nella provincia di Taranto; 8.173 attribuiti a residenti fuori regione; 3.480 di provincia in definizione.