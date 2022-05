Bisceglie ha confermato la doppia Bandiera Blu 2021, il prestigioso riconoscimento assegnato dalla FEE Italia (Foundation for Environmental Education) alle migliori spiagge e approdi turistici del Paese. L’ufficialità è arrivata nella conferenza che si è tenuta questa mattina. L’ambito vessillo è stato conferito sia ai tratti di costa che orientativamente vanno dal Cagnolo a Salsello e da Salsello all’altezza del Camping, sia al porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi.

“Siamo felici e orgogliosi”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Per il secondo anno consecutivo questo prestigioso e ambito riconoscimento della FEE Italia conferma la nostra Città tra le località marinare più belle della Penisola, promuovendo l'immagine di Bisceglie in tutta Italia e nel mondo. Come per il 2021, siamo tra i pochi Comuni in Italia ad essere stati premiati sia per le spiagge che per il porto turistico. Considerando che la qualità delle acque, magnifico dono di Madre Natura, è solo uno dei parametri che concorrono all’assegnazione delle bandiere blu, si tratta di un risultato straordinario di cui siamo orgogliosi, frutto di un lavoro lungo e qualificato della nostra Amministrazione su tanti aspetti, come la gestione del ciclo dei rifiuti, l'aumento della raccolta differenziata, il potenziamento dei servizi lungo la costa, l’incentivazione della mobilità sostenibile, l’implementazione dei servizi al porto turistico, in ottica ambientale e rivolti a garantire ampia fruibilità a persone con disabilità”, ha continuato il primo cittadino. “Un gioco di squadra che ha coinvolto tutta l’Amministrazione comunale e Bisceglie Approdi e merita il plauso di dirigenti e funzionari che vi hanno lavorato con dedizione e puntualità. Continua quindi spedito il percorso di crescita turistica della nostra Città, con significative ricadute positive sull'economia e sull'occupazione. Già la scorsa estate, malgrado la pandemia, fu una stagione di ripresa che fece registrare un ottimo numero di presenze. Ora ci apprestiamo a vivere un'estate meravigliosa in cui, forti della conferma della doppia bandiera blu anche per il 2022, Bisceglie potrà essere una delle mete turistiche più ambite di Puglia”, ha concluso il Sindaco Angarano.

Bisceglie dunque per il secondo anno consecutivo conferma di essere una delle località marittime più belle d'Italia con servizi adeguati all'altezza delle attese dei turisti. La conferma è nelle Bandiere blu che potranno sventolare anche la prossima estate sulle spiagge biscegliesi.

Sono 427 le spiagge da sogno in Italia nel 2022, 11 in più rispetto allo scorso anno, con la Liguria che si conferma ancora una volta al top seguita a pari merito da Campania, Toscana e Puglia. Sono le Bandiere Blu 2022 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee): 210 località rivierasche e 82 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello mondiale. I Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento in base ai 32 criteri di sostenibilità (dalla qualità delle acqua alla raccolta differenziata), dunque, sono 210, 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati.

La Puglia ha 18 Bandiere con tre nuovi ingressi e due uscite. In provincia di Foggia: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta. In provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia e Bisceglie. In provincia di Bari: Polignano a Mare (in foto) e Monopoli. In provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno. In provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio e Ginosa. In provincia di Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò

Questo il riepilogo:

In provincia di Foggia: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta

In provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia e Bisceglie

in provincia di Bari: Polignano a Mare e Monopoli

In provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno

In provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio e Ginosa

In provincia di Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò