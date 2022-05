​Centro per l'Impiego Bisceglie: bando per un posto da operatore servizi generali a Canosa​

Arpal Puglia (Agenzia regionale per le politiche attive per il lavoro) ambito di Barletta-Andria-Trani comunica che è attiva la selezione di un operatore servizi generali cat.A CCNL Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Canosa di Puglia, riservato ai diversamente abili iscritti nell’elenco per il collocamento mirato di cui all’art.8 della legge 68/99 ambito Bat.

I candidati possono partecipare alla selezione se risultano iscritti entro il 28/04/2022 nell’elenco di cui all’art.8 della legge 68/99 tenuto dall’ufficio di collocamento mirato dell’ambito territoriale Barletta-Andria-Trani, se sono privi di qualsiasi impiego e disoccupati ai sensi dell’art.19 comma 1 del decreto legislativo 150/2015 o sono occupati ai sensi dell’art.4 comma 15 quater del Decreto legge 4/2019.

Il bando, contenente i requisiti generali e specifici di accesso alla selezione, con la relativa modulistica è disponibile su arpal.regione.puglia.it

Le candidature vanno inviate entro le ore 11.30 del 30 maggio 2022 tramite pec (indirizzo di posta elettronica certificata) al Centro per l’impiego di appartenenza allegando la domanda di candidatura (allegato 2 dell'avviso), autocertificazione relativa al carico familiare (allegato 3 dell'avviso), la copia di un documento di identità valido, altra documentazione utile per la definizione del punteggio.



Per qualsiasi informazione e richiesta, i candidati possono rivolgersi presso i Centri per l’Impiego. I contatti sono disponibili a questo link.