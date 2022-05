E' destinato a imprese e startup pugliesi intenzionate a sviluppare un programma di investimento finanziato con le risorse del PNRR il Premio ‘Riada Partners’ lanciato durante il Forum Riada 2022 ‘L’impresa si FA, non si racconta’ tenutosi a Bisceglie. Che si voglia avviare una nuova attività imprenditoriale o ampliarne una già esistente, il bando mette a disposizione del vincitore la consulenza tecnica gratuita dei professionisti dello studio Riada Partners per gestire la richiesta di un finanziamento pubblico attraverso il PNRR e, in caso di ottenimento, le successive fasi necessarie per ottenerne l’erogazione. Un supporto concreto per orientarsi in modo efficace tra le agevolazioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che finanziano investimenti in innovazione tecnologica, digitalizzazione, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

«In una fase delicata come quella che stiamo vivendo, successiva alla pandemia ma piena di incognite legate alla guerra in atto – ha ricordato l’amministratore delegato di Riada Partners Alessandro Ricchiuti – fare impresa è sempre più complicato e le opportunità offerte dal PNRR vanno colte appieno. È per questo che abbiamo pensato a un premio che valorizzi l’ingegno di imprenditori e startupper pugliesi: tra i progetti di investimento che competeranno sarà premiato quello più convincente, che supporteremo a livello consulenziale sia nell’iniziale fase istruttoria di presentazione del progetto che, in caso di aggiudicazione dei fondi, nelle fasi volte all’ottenimento del contributo».

Il bando, disponibile sul sito forumriada.it, è stata la novità di questa quarta edizione del Forum, un momento di incontro e confronto su temi economici tra rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale pugliese che lo studio Riada ha lanciato nel 2017 e che, dopo due anni di stop causa pandemia, quest’anno ha segnato un record di partecipazioni con oltre 300 presenze. Il dibattito, focalizzato sulle sfide che gli imprenditori pugliesi devono affrontare tra PNRR e crisi internazionale, è stato aperto dal presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana. Incalzati dalle domande dell’amministratore delegato di Riada Partners Alessandro Ricchiuti, si sono confrontati la co-founder di Macnil Mariarita Costanza, il CEO di Optical Industries Roberto De Gennaro, il presidente del Tribunale di Trani Antonio De Luce, il rettore dell’Università LUM ‘Jean Monnet’ Antonello Garzoni e l’amministratore unico di Sanità Più Luca Vigilante. Oltre alle storie di successo delle imprese presenti, hanno destato l’interesse del pubblico alcuni temi sotto i riflettori in questo periodo: il bisogno di accrescere la qualità della progettazione dei Comuni pugliesi, la necessità di mantenere le risorse del PNRR al riparo dalle mire della criminalità organizzata, gli investimenti in ricerca e innovazione per la crescita delle aziende e il dialogo tra impresa e Università.