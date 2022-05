Trani centro, auto si ribalta sulla statale 16bis. Traffico deviato a Bisceglie

Incidente sulla strada statale 16bis all'uscita Trani centro, in direzione sud. Poco dopo le 14.30, per cause ancora da accertare, un'auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i Carabinieri. Non si conoscono le condizioni del conducente dell'auto. È il secondo incidente della giornata: nella mattinata si è verificato un violento impatto, sulla strada statale 16 bis fra Barletta e Trani, in direzione sud, che ha visto coinvolti tre mezzi.

Per effetto di questo incidente a Bisceglie è stato deviato il traffico all'altezza di Bisceglie nord in direzione sud.