Donn&Maggio prosegue nel centro storico: da sabato i primi laboratori

Prosegue anche questo weekend “Donn&Maggio”, l’iniziativa di Associazione “Borgo Antico” che accoglie nel centro storico di Bisceglie artigiane e imprenditrici per un intero mese dedicato alle donne, alle loro creazioni artigianali e alle loro attività imprenditoriali. Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, via Cardinale Dell’Olio e Piazza Duomo, per l’occasione abbellite con fiori e decorazioni, si animano grazie alla creatività e all’energia di decine di artigiane, artiste e commercianti.

Da domani, sabato 7 maggio, prendono il via anche i primi laboratori organizzati dalle artigiane ospiti del Borgo Antico di Bisceglie. Marta La Forgia propone il laboratorio “a mano a mano” con tema il riciclo creativo: materiali di scarto che diventano oggetti di uso quotidiano, creati con fantasia e stile made in Puglia. Dalle 17 alle 18. Info e prenotazioni: 3200304777.

In vista della Festa della Mamma, invece, Stefania Di Lorenzo organizza un laboratorio per i più piccoli, durante il quale si creeranno delle rose di carta da regalare in famiglia per festeggiare questa ricorrenza. Ore 18. Info e prenotazioni 3462387194.

«I fine settimana di Donn&Maggio si arricchiscono progressivamente di un fitto programma di laboratori per i più piccoli e per i loro genitori», afferma Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «Tutti i laboratori sono completamente gratuiti, come da sempre ogni iniziativa promossa dalla nostra Associazione. Vi aspettiamo nel centro storico con i vostri bambini!».