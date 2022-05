Riattivazione dei reparti dell'ospedale di Bisceglie: il 13 maggio si terrà il Consiglio comunale richiesto da Francesco Spina e dalla consigliera Di Gregorio del gruppo DifendiAmo Bisceglie.

A renderlo noto è lo stesso Consigliere di opposizione Francesco Spina.

«Il Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Casella - scrive Spina - ha convocato il Consiglio comunale per discutere circa la situazione del presidio ospedaliero di Bisceglie, che a tutt’oggi è dedicato completamente ai malati di “Covid”. Auspichiamo che intervengano le autorità invitate dal presidente (consiglieri regionali e direttore generale Asl) per avere finalmente certezze sul futuro del nostro ospedale, che durante l’amministrazione comunale precedente ha visto realizzarsi nuovi e moderni servizi come per esempio la “Rianimazione” e il nuovo plesso che volemmo intitolare a “don Pierino Arcieri”.