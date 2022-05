​Il premier Draghi dona al patron di Facebook l'olio Galantino​ di Bisceglie

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, a conclusione dell’incontro avvenuto quest’oggi a Palazzo Chigi, ha donato una confezione di olio extra vergine di oliva del Frantoio Galantino a Mark Zuckerberg, CEO di Meta (Facebook, Instagram,Whatsapp).

L’olio scelto dal Presidente del Consiglio è il Gran Cru Affiorato, prodotto top di gamma del Frantoio Galantino, che si produce ogni anno in una tiratura limitata di 5000 bottiglie numerate, da olive raccolte a mano e molite immediatamente dopo la raccolta con un innovativo impianto capace di preservare tutti i profumi e le fragranze.

Il Gran Cru Affiorato Galantino è stato premiato quest’anno dalla guida Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier, il cui presidente Franco Maria Ricci ha consigliato di inserire il pregiato olio biscegliese nella cassetta da donare a Zuckerberg, insieme a un Brunello di Montalcino Biondi Santi, un Barolo di Boroli e un Aglianico del Vulture di Cantine del Notaio.

Certamente anche Mark Zuckerberg, come tanti clienti americani e di tutto il mondo, potrà apprezzare i profumi intensi, floreali e fruttati dell’olio Galantino, che da Bisceglie raggiunge ogni giorno le più prestigiose boutique del gusto di tutto il mondo ed in questa settimana è esposto nel bellissimo stand allestito nella fiera internazionale CIBUS, in corso a Parma fino a domani, venerdì 6 maggio.