Forum Riada 2022, obiettivo il PNRR

Manca pochissimo alla 4^ edizione del Forum Riada “L'impresa si FA, non si racconta”, organizzato come di consueto da Riada Partners Stp. Questa è l'edizione dei record per il Forum che, probabilmente anche a causa degli involontari stop del 2020 e 2021 registra quest'anno oltre 200 iscritti in presenza e circa 1500 in streaming tra studenti, imprenditori , forze dell'ordine e cariche istituzionali.

Non c'è più tempo per iscriversi all'appuntamento fissato per venerdì 6 maggio 2022 alle ore 17.30, presso Villa Ciardi a Bisceglie, ma sarà comunque possibile seguire la diretta sui canali social di Riada Partners o sul sito Forumriada.it.

Quattro le tematiche principali del Forum, che verteranno su tema PNRR:



- Sfide imprenditoriali del futuro: In che modo sono cambiate vision e della mission aziendali dopo le difficoltà dovute a due anni di pandemia.

- PNRR e Legalità: Le scelte strategiche dei Comuni pugliesi, al fine di garantire sviluppo e qualità della vita dei cittadini e impedire alla criminalità organizzata di intercettare le risorse dedicate.

- Storie di successo e di coraggio, di imprenditori che ce l’hanno fatta investendo nella ricerca, nell’innovazione e nella trasformazione dei processi, in una vera e propria sfida della crescita.

- il ruolo delle Università, e l'integrazione con le imprese.

Ad aprire i lavori Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia e Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia.

Sei in tutto i relatori:

- Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci

- Dott. Roberto De Gennaro, CEO Dai Optical Industries

- Antonio De Luce, presidente Tribunale Trani

- Prof. Antonello Garzoni, rettore Università Lum

- Ing. Mariarita Costanza, CoFounder Macnil;

- Avv. Luca Vigilante, Amministratore Unico Sanità Più

Modera, come da tradizione, il dott. Alessandro Ricchiuti, Amministratore Delegato Riada Partners Stp e Consigliere della sez. TIC del consiglio direttivo Confindustria Bari e BAT.Al suo fianco, il giornalista Mino dell'Orco.

"Siamo molto orgogliosi - dichiara Ricchiuti - di scoprire che in Puglia il tema economia è più vivo che mai. Proprio per questo motivo, durante l'evento lanceremo un bando di 10.000 per premiare con la consulenza specialistica le imprese con il progetto più meritevole."