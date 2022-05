Si è spento Mauro Todisco, il patron di Studio 5 e Ofanto Tv

Se molti biscegliesi si sono appassionati alla politica locale un po' del merito è stato anche di Mauro Todisco, volto di punta di Studio 5 e Ofanto Tv, emittenti che ha creato oltre 30 anni fa e che per un decennio hanno trasmesso i consigli comunali di Bisceglie.

Quella di oggi è stata l'ultima apparizione su questa terra di Mauro Todisco, si è spento mercoledì 4 maggio e la famiglia ha reso noto che le sue cornee saranno donate, così come voluto dallo stesso imprenditore barlettano.

Grande commozione in tutto il nord barese che lo ricorda come uno dei protagonisti delle battaglie per l'istituzione della Sesta provincia pugliese.

Alla famiglia Todisco tutta la vicinanza della redazione di BisceglieLive.it