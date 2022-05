Tornano il solenne Triduo e la processione con le reliquie delle Braccia dei Santi patroni di Bisceglie. Ecco, di seguito, il programma degli appuntamenti religiosi e della pietà popolare messi a punto dalla Diocesi.

«Carissimi fratelli e sorelle – si legge in una comunicazione del Clero cittadino e della Confraternita dei Santi martiri Protettori – in occasione del Triduo in preparazione alla memoria del 10 maggio, abbiamo voluto introdurre un elemento pastorale, di novità, in questa tradizione pluricentenaria. Le reliquie delle Braccia dei Santi martiri Mauro vescovo, Sergio e Pantaleone, nel giorno della ricorrenza, verranno ospitate ogni anno in una parrocchia della Città, in cui verrà celebrata l’Eucaristia e da cui si avvierà la processione verso la Basilica Concattedrale»

Programma 2022

6 MAGGIO – VENERDI

Ore 17.45, Corona dei Sette Dolori

Ore 18.30, S. Messa e intronizzazione delle “Braccia dei Santi”

Ore 19.15, Adorazione nel primo venerdì di mese

Ore 10.00, Concerto – meditazione in onore dei Santi Martiri per l’apertura del Triduo: “Lodate il Signore voi tutti suoi Santi”

7-8-9 MAGGIO

Al termine delle celebrazioni preghiera del Triduo

8 MAGGIO - DOMENICA

Ore 19.00, Santa Messa presieduta da don Francesco La Notte, con la partecipazione della confraternita “San Giuseppe” di Trani e consegna del gemellaggio con la confraternita dei Santi Martiri Protettori

10 MAGGIO – MARTEDI

Memoria del Primo ritrovamento delle Reliquie (10 maggio 1167)