Incidente frontale in via Bovio, 3 feriti e carambola sulle auto parcheggiate

Incidente stradale ieri sera, martedì 3 maggio, intorno alle 22.30 in via Bovio a due passi dal locale cimitero. Coinvolte due auto che viaggiavano in direzione opposta: una Ford Fiesta ed una Ford C-Max. Dopo l'impatto frontale le due auto sono finite su alcune vetture parcheggiate ai lati della strada. Tre le persone ferite, anche se nessuna in condizioni gravi.

Le ambulanze del 118 hanno provveduto a trasportarli negli ospedali di Andria e Barletta. Sul posto i carabinieri che avranno ora il compito di stabilire dinamica e responsabilità del sinistro.