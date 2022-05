Stazione e centro cittadino raggiungibili da Sant’Andrea anche da chi ha mobilità ridotta

Mercoledì 4 maggio alle ore 12 sarà ufficialmente aperto l’ingresso che da via Asiago darà accesso direttamente all’ascensore del binario 2 della stazione, consentendo a persone con mobilità ridotta di poter raggiungere dal popoloso quartiere Sant’Andrea sia la stazione ferroviaria, sia il centro cittadino. Un grande progresso atteso da molti anni reso possibile in virtù di lavori eseguiti, seconde le reciproche competenze, da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e dal Comune di Bisceglie.

All’apertura saranno presenti il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e i Dirigenti di RFI: l’Ing. Maria Grazia De Vita, il Dott. Giuseppe Macchia e il Dott. Domenico Paolo Fiorella.

Gli interventi sono consistiti nell’apertura del nuovo varco d’accesso, nella realizzazione di una rampa per persone con disabilità comprensiva di parapetto e corrimano, nella sistemazione dei marciapiedi dell’area di via Asiago con l’eliminazione delle barriere architettoniche e nella messa in sicurezza dei percorsi. È stata infine installata apposita cartellonistica direzionale d’informazione al pubblico.

“Grazie alla sinergia con RFI risolviamo un altro problema annoso che riguardava la nostra Città”, ha anticipato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Finalmente, dopo tanti anni, persone con disabilità potranno raggiungere la stazione e il centro cittadino da via Sant’Andrea, senza la necessità di dover fare un percorso molto più lungo, con i relativi disagi. Era una battaglia di civiltà e siamo felici di averla vinta sanando una non più tollerabile frattura che divideva la nostra Città. Questa nuova soluzione sarà anche praticabile da chi ha difficoltà nella deambulazione e rappresenterà una bella comodità per chi mamme, papà e nonni con passeggini. Un doveroso ringraziamento va a RFI che ha preso a cuore questa causa insieme al Comune”.