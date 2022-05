«Procedono i lavori alla scuola “Monterisi” che, grazie al finanziamento di 5,34 milioni di euro ottenuto dalla nostra Amministrazione, diventerà finalmente un istituto scolastico bellissimo, moderno e funzionale, con spazi più ampi e idonei alle attività svolte».

Ad affermarlo è il Sindaco Angelantonio Angarano.

«Abbiamo effettuato - racconta il Sindaco - un sopralluogo con l'Assessore Loredana Bianco, la Dirigente scolastica Lucia Scarcelli e personale dell’Ufficio Tecnico Comunale con il Dirigente, Arch. Giacomo Losapio. È in corso la ricostruzione del primo corpo di fabbrica, dove era ubicato l’auditorium. Nei prossimi giorni cominceranno anche i lavori per la realizzazione del nuovo auditorium in un edificio dedicato che sul tetto avrà anche un impianto sportivo con campo da basket e volley.

La struttura, con ambienti idonei ai laboratori, sopperirà all’assenza di spazi funzionali alle esercitazioni e alle esibizioni dell’orchestra scolastica, facendo fronte così ad una esigenza che era diventata sempre più stringente. Il nuovo auditorium, inoltre, potrà essere un contenito reculturale a disposizione della Città. Ho ribadito la necessità che i lavori avanzino spediti per consentire il ritorno della comunità scolastica quanto prima, compatibilmente con il tempo necessario per interventi così significativi e radicali.

Il progetto prevede inoltre tutta lavori per l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, il rifacimento dei servizi igienici, degli impianti idrico-fognanti e delle pavimentazioni; il miglioramento delle funzionalità della palestra e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Insomma, la scuola migliorerà nettamente per il bene dei ragazzi che la frequentano. Un grande obiettivo che stiamo lavorando per realizzare, confermando ancora una volta con i fatti la massima attenzione agli istituti scolastici».