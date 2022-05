Il ruolo dell'istruzione nell'integrazione con le imprese

Scuola e lavoro sembrano per molti due mondi distanti e opposti tra di loro. La nuova sfida del PNRR ha reso palese invece, che il campo dell'istruzione e quello dell'imprenditoria vivono un rapporto di simbiosi, dove nessuno dei due può prescindere dall'altro. Questo lo sa bene Antonello Garzoni, docente di strategie competitive dal 1998 presso “l'Università Bocconi” e dal 9 settembre 2020 Rettore dell’Università LUM Giuseppe Degennaro dove insegna inoltre, come Professore Ordinario di Economia Aziendale “Business Administration” e “Strategie Competitive”.

Percorsi differenti da Garzoni, ma dallo stesso filo comune, legano Roberto De Gennaro, amministrare delegato Dai Optical, e Mariarita Costanza, ingegnere e socia fondatrice del Gruppo Zucchetti, entrambi grandi eccellenze pugliesi - lui di Molfetta, lei di Gravina - del mondo dell'imprenditoria.

Con tutti e tre, sul palco del Forum Riada 2022 si accenderà il dibattito sulle nuove sfide del PNRR, sulle eccellenze aziendali Pugliesi, sulla ricerca e l'innovazione e su come l'Università deve sapersi integrare con le imprese.

Anche quest'anno il Forum Riada, che andrà in scena il 6 maggio 2022 presso la consueta location di Villa Ciardi a Bisceglie registra il tutto esaurito, con un forte numero di iscrizioni tra imprenditori e cariche istituzionali oltre a tutti i sindaci della Bat, pronti a confrontarsi su un tema che, ora più che mai, porta con se onori e oneri.

Sarà comunque possibile, per chi non è riuscito a registrarsi, seguire la diretta in tempo reale del forum sul sito forumriada.it o su tutti i canali social di riadapartners.