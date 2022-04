​Una delegazione dell'Associazione Avvocati Bisceglie​ alla cabina di regia del Piano d'Ambito

«Una delegazione dell'Associazione Avvocati Bisceglie, ha preso parte all'incontro per costituire la cabina di regia d’Ambito per l’attuazione del Piano Sociale di Zona 2022-2024, tenutosi presso la sala “Conferenza Benedetto Ronchi” della biblioteca comunale di Trani “Giovanni Bovio”».

Lo rende noto un comunicato a firma del Presidente dell’Associazione biscegliese, l’avv. Domenico Di Pierro.

«Il nuovo piano – scrive Di Pierro -, che prevede una programmazione finanziaria triennale (e non più annuale) con risorse pari a complessivi € 4.861.386,29, sarà articolato in cinque tavoli di lavoro suddivisi per aree tematiche:

· Le pari opportunità e la conciliazione vita lavoro

· Infanzia, minori e famiglia;

· Maltrattamento e violenza;

· Povertà e inclusione sociale;

· Disabilità, non autosufficienza e invecchiamento attivo.

La nostra Associazione, nel ribadire l'importanza del ruolo sociale dell'avvocatura, intende aderire agli inviti formulati dall'assessore alle politiche sociali del comune di Trani, Avv. Alessandra Rondinone e dall'assessora ai servizi sociali di Bisceglie, Avv. Roberta Rigante, prendendo parte ad alcuni dei tavoli di lavoro che rappresenteranno il punto nevralgico della progettazione».