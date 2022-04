Donn&Maggio: il centro storico di Bisceglie ospita per un mese artigiane e imprenditrici

Da sabato 30 aprile e fino al 31 maggio, il centro storico di Bisceglie sarà la cornice di “Donn&Maggio”, la nuova iniziativa di Associazione “Borgo Antico” che coinvolgerà artigiane e imprenditrici per un intero mese dedicato alle donne, alle loro creazioni artigianali e alle loro attività imprenditoriali. Tutti i fine settimana, dal venerdì alla domenica, via Cardinale Dell’Olio e Piazza Duomo, per l’occasione abbellite con fiori e decorazioni, si animeranno grazie alla creatività e all’energia di decine di artigiane, artiste e commercianti.

Tutte le domeniche, inoltre, a partire dall’1 maggio, saranno previste visite guidate gratuite del centro storico con partenza dal Teatro Garibaldi alle ore 18.30. Le visite saranno a cura della prof.ssa Irene Frisari.

«Si tratta di una iniziativa che, come quelle organizzate nel periodo natalizio, sarà caratterizzata dall’assoluta gratuità, sia per le espositrici, per le quali sono stati messi a disposizione i locali, sia per i visitatori e i partecipanti alle visite guidate», spiega Sergio Silvestris, Presidente di Associazione “Borgo Antico”. «L’obiettivo è, ancora una volta, quello di far rivivere una zona di Bisceglie che in passato ha rappresentato un centro nevralgico per lo sviluppo della città, stavolta con la volontà di dare spazio e visibilità soprattutto al mondo dell’artigianato e dell’imprenditoria femminile».

Un po’ artiste, un po’ artigiane, le «craftswomen», neologismo al femminile di «craftsman», incarnano l’arte del saper fare, la capacità di valorizzare l’eccezionalità del pezzo unico contro la produzione in serie, la possibilità di coniugare l’aspetto più teorico e progettuale con una spiccata manualità, recuperando gli antichi mestieri della tradizione e dando risalto alla sapiente abilità femminile. A loro sarà dedicato un evento finale che chiuderà la manifestazione, attualmente in fase di preparazione.