Mostra di manufatti e di opere d’arte prodotti dagli alunni del Terzo Circolo​​

Lo storico Palazzo Tupputi, sito in via Card. Donato Maria Dell’Olio a Bisceglie,da martedì 3 maggio a domenica 8 maggio ospiterà la mostra di manufatti e di opere d’arte prodotti dagli alunni durante un percorso di approfondimento artistico organizzato sia dalla scuola primaria che da quella dell’infanzia. È un viaggio interessante che il visitatore può compiere, passando dalla fantasia alla concreta conoscenza. Il progetto, realizzato in collaborazione con la FIDAPA BPW- Italy sez. di Bisceglie e patrocinato dal Comune di Bisceglie e da Confindustria Bat, è stato organizzato dal Terzo Circolo “San Giovanni Bosco”di Bisceglie.

Si tratta della manifestazione conclusiva realizzata dopo aver visto alcuni tra i principali monumenti della città (Cattedrale, Torre Normanna, Castello Chiesa di San Lorenzo, Sant Adoeno e Casale S Nicola). Dopo la fase iniziale delle varie visite e dei rilievi “ de visu” si è passati nelle aule scolastiche trasformate in mini laboratori per la fase di riproduzione in miniatura dei monumenti visitati, con tecniche e materiali diversi. Invece sul campo dei prodotti tipici locali e dei dolci (per esempio il Sospiro, il marzapane, le ciliegie e l’ulivo) hanno seguito lo stesso percorso gli alunni delle classi prime e seconde primaria .In particolare gli alunni partecipanti della scuola dell’infanzia hanno ideato e creato “il Gioco dell’Oca” in grandi dimensioni con le raffigurazioni dei suddetti monumenti e un plastico della città. La mostra sarà inaugurata martedì 3 maggio, alle ore 17.30. Ingresso libero. Per un saluto interverranno: il Sindaco Angarano, l’assessore all’Istruzione prof.ssa Loredana Bianco; la Dirigente Scolastica prof.ssa Maura Iannelli, i rappresentanti dei sodalizi che hanno collaborato (Fidapa- Bpw Bisceglie e Confindustria).

Orario di visite della mostra:

-Dal 3 al 7 maggio dalle 17.30-19.30

-Dom. 8 maggio dalle 10.30-12