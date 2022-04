Un furto consumato in meno di due minuti e dinanzi agli occhi del proprietario del mezzo. Il fatto è accaduto ieri intorno alle ore 14 a Bisceglie in zona seminario, dinanzi alla Farmacia San Francesco. Il proprietario si è presentato dinanzi ai malviventi avendo notato rumori e movimenti sospetti ma i ladri lo avrebbero addirittura invitato ad allontanarsi. Una volta messo in moto il mezzo i ladri hanno quasi investito una donna, uscita anche lei dall'attività. Il furto è stato denunciato alla locale tenenza dei Carabinieri.