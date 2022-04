La cerimonia di intitolazione della sala consiliare all’On. Prof. Giovanni Bruni

Su proposta della Giunta Comunale presieduta dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e come concordato nella conferenza dei Capigruppo, giovedì 28 aprile alle ore 17 a Palazzo San Domenico si terrà la seduta monotematica di consiglio comunale, convocata dal Presidente del Consiglio, Giovanni Casella, dedicata all’intitolazione della sala consiliare del Comune di Bisceglie all’On. Prof. Giovanni Battista Bruni, primo parlamentare biscegliese dell’Italia repubblicana, Uomo di grande levatura umana, intellettuale e politica, stimato docente, educatore e formatore, fervente idealista, repubblicano e mazziniano convinto, appassionato studioso del Risorgimento, conosciuto ed apprezzato da generazioni di biscegliesi e non solo.

Oltre ai componenti di consiglio e giunta comunale, saranno presenti Autorità civili, religiose e militari. Sono stati invitati gli ex sindaci Berardino Cozzoli, Domenico Ricchiuti, Francesco Contò, Biagio Lorusso, Maria Giuseppina (detta Lulù) Del Monaco, Franco Napoletano e Francesco Spina, questi ultimi due attuali consiglieri comunali. Ai lavori parteciperanno anche i rappresentanti dell’Associazione Mazziniana “Vincenzo Calace” della quale il Prof. Bruni fu fondatore. Come sempre la seduta di consiglio comunale sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Bisceglie al link: https://www.youtube.com/channel/UCczXaSBqFml2S2yHE01ZMfg.