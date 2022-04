​Sud al Centro si schiera col polo civico e riformista che sostiene Francesco Spina

«Dopo la nomina a coordinatore cittadino di “SUD AL CENTRO” e ampio confronto con i vertici regionali e con il coordinamento cittadino costituito in questi giorni, Sud al Centro ha deciso che occorre dare alla città certezze e programmi sicuri di rilancio sociale ed economico. Per questo motivo è opportuna e forse doverosa la scelta di sostenere il Polo civico e riformista che sostiene la candidatura di Francesco Spina, già al lavoro per elaborare un programma amministrativo condiviso con i cittadini e aperto alla partecipazione popolare di donne e uomini che vogliano rinnovare la vita amministrativa della città».

Così Ciro Di Maio, coordinatore cittadino del movimento Sud Al Centro che a livello regionale ha tra i suoi simpatizzanti l'assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia.

«Attorno alla figura di Francesco Spina e della sua esperienza amministrativa - conclude Di Maio - occorre costruire una nuova classe dirigente con la diretta partecipazione e responsabilità di giovani, donne e uomini che portino nuovo entusiasmo alla vita politica della comunità biscegliese. Sud al centro darà il suo importante contributo e sosterrà lealmente l’azione di Francesco Spina e della sua coalizione essenzialmente civica e riformista».