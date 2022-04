La Città di Bisceglie onora il 77esimo anniversario della Liberazione. Il programma

La Città di Bisceglie onora la ricorrenza del 25 Aprile che quest’anno si arricchisce di un senso ancora più profondo in seguito alla guerra che sta martoriando l’Ucraina.

I valori della Libertà e della Democrazia saranno ancora una volta al centro delle celebrazioni che la Civica Amministrazione ha predisposto per ricordare il 77esimo anniversario della Festa della Liberazione, che vide l’Italia affrancarsi dal giogo nazifascista.

Il programma delle manifestazioni di lunedì 25 Aprile avrà inizio alle ore 9.30 con il raduno dei partecipanti a Palazzo di Città. Alle ore 10 è fissata la partenza del corteo con autorità civili, religiose e militari che prevede la deposizione di corone di alloro alla lapide in ricordo dei Caduti della Corazzata “Roma”, alla lapide del Milite Ignoto in via Cardinale dell’Olio, al busto del Patriota Vincenzo Calace in piazza Margherita ed infine al Monumento ai Caduti di piazza Vittorio Emanuele II, dove, alle ore 11, si svolgerà la cerimonia dell’Alza Bandiera, con l’intervento del Sindaco Angelantonio Angarano.

La cittadinanza è invitata a partecipare osservando le norme anti-Covid.