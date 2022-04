​28 aprile, giornata di formazione sull’Istituto dell’Assistenza domiciliare educativa

Intensa attività formativa, fortemente voluta dall’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie, per discutere dell’istituto dell’Assistenza Domiciliare Educativa sarà svolta il prossimo 28 aprile in un convegno presso Palazzo San Giorgio a Trani, in sessione mattutina dalle ore 09:00, proseguendo nel pomeriggio dalle ore 14:30.

Una full immersion riguardante il servizio di assistenza domiciliare educativa dell’Ambito organizzata in collaborazione con la Coop. Soc. Shalom di Molfetta. Interverranno oltre che il Dirigente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Trani e Bisceglie - Dott. Alessandro Nicola Attolico e dei Referenti dell’Area Minori di ciascuno dei Comuni, anche diversi relatori, che forniranno il proprio contributo, sia dal mondo amministrativo che accademico. Saranno analizzate le misure nazionali, regionali e locali messe in campo per la tutela dei minori; particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti legati al Diritto di Famiglia, alla prevenzione dell’allontanamento dal nucleo familiare, con riferimento agli strumenti di supporto che il Servizio è in grado di offrire.

Saranno illustrati gli aspetti psico-relazionali alla base di nuclei familiari disfunzionali ed il ruolo dall’Educatore domiciliare. Uno strumento importante è il Programma P.I.P.P.I. (Programma d’Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), adottato a livello nazionale: ad illustrarlo direttamente gli ideatori dello stesso dell’Università di Padova.

Nella prima parte, con inizio alle 09:30, i saluti istituzionali del Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro e del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. In seguito si discuterà riguardo alle Misure regionali per la tutela del minore, il diritto amministrativo della Famiglia–interventi della Pubblica Amministrazione, il ruolo dei Servizi Territoriali nella tutela dei minori–il servizio di assistenza educativa, le dinamiche relazionali nelle famiglie disfunzionali: aspetti pedagogici e psicologici-il servizio educativo domiciliare come lavoro di cura e prevenzione; nel pomeriggio sarà discussa l’influenza della comunità sul successo del bambino, il programma P.I.P.P.I, conoscendo l’esperienza P.I.P.P.I. negli Ambiti Territoriali di Francavilla Fontana e di Trani e Bisceglie.

L’evento è in fase di accreditamento per Assistenti Sociali ed Avvocati.

Il programma delle attività: