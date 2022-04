«Alcuni mesi fa ho ricevuto diverse lettere da piccoli studenti di scuola elementare. In tanti chiedevano la sistemazione dei parchi e delle giostrine. Negli ultimi mesi abbiamo effettuato una revisione delle giostrine per bambini nei parchi cittadini, sostituendo le parti danneggiate e risistemando i giochi che ne avevano necessità. Così da poter offrire ai bimbi aree giochi in cui divertirsi spensierati e in sicurezza, anche per la tranquillità di noi genitori».

E' quanto affermato dal Sindaco Angelantonio Angarano.

«Lo stesso - spiega il Sindaco - faremo per l’area giochi di via Verdi. Proseguono nel frattempo i lavori per il parco a Lama Cappuccini, che da luogo di abbandono sarà trasformato in polmone verde della Città, con la realizzazione di orti urbani. Un’altra area verde per attività ludiche con circuiti per il pump track, adatti a biciclette ma anche pattini o roller, monopattini e skateboard, sarà realizzata in via Giuseppe Di Vittorio, accanto al parco Don Milani, laddove ora c’è un terreno in stato di degrado. E non ci fermeremo qui. Continueremo a lavorare per aumentare e migliorare gli spazi destinati ai nostri bimbi».