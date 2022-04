​«Nuovo scandaloso rinvio dei concorsi. E senza motivazioni. Ora ci pensi un Commissario»

«Lo scandalo del secondo rinvio dei concorsi comunali: "bluff" scoperto e denunciato da noi con l'interrogazione consiliare di ieri». Così il Consigliere comunale di opposizione Francesco Spina.

«Dopo la mia interrogazione consiliare - prosegue - in data 21.04.2022, colti in flagranza, Angarano - Silvestris e & Co. in data 22 aprile (il giorno dopo) hanno preferito rinviare a data da destinarsi, i concorsi comunali, senza fornire (atto grave ed illegale) le motivazioni del rinvio. La stessa cosa accadde dopo la mia precedente interrogazione comunale di dicembre 2021 circa l'affidamento diretto a trattativa privata alla stessa società di assistenza ai concorsi individuata dall'Arpal Puglia, su cui erano nate infinite polemiche per gli strani quiz formulati.

Due rinvii di prove concorsuali, senza motivazione e a data da destinarsi, non erano mai accaduti nella storia amministrativa italiana; soprattutto, non erano mai accaduti dopo il controllo rigoroso e le interrogazioni consiliari formulate dall'opposizione e trasmesse per conoscenza alle autorità competenti.

Questi signori della cosiddetta "Svolta" hanno fatto spendere soldi e perdere tempo inutilmente, per mesi, a tanti giovani candidati. Hanno impegnato decine e decine di migliaia di euro del bilancio comunale per appaltare i servizi di assistenza ai concorsi e per locare i locali di Bari. Non immaginavano che sarebbero stati controllati dall’opposizione, che fortunatamente difende i cittadini e non si vende. E' stata da noi svelata la loro solita opaca attività amministrativa. Ora " La Svolta", in blocco, si dimetta per il rispetto degli onesti cittadini. Lascino a un Commissario prefettizio il compito dell’ordinaria amministrazione quotidiana e dell'espletamento corretto dei concorsi, che questi signori neanche sanno come impostare.

La città non sopporta più il peso e la cappa di Angarano, Silvestris & Co..Speriamo, ora, che le autorità competenti facciano luce sulla inquietante vicenda concorsuale e si ripristini la legalità e la dignità dei cittadini e dei giovani candidati, prevenendo danni più gravi. L'immagine della città, con le lottizzazioni di 300 appartamenti sul mare e le proroghe infinite degli appalti (dell'igiene urbana soprattutto), hanno fatto perdere credibilità alla città di bisceglie e all'intera istituzione comunale, altro che i 5.000 posti di lavoro promessi con tanto di giuramento sulla "Bibbia" da parte di Angarano in campagna elettorale: gli unici posti di lavoro finora assicurati sono stati quelli del marito dell’assessore e del politico amico e pensionato (Omissis, ndr), capo di gabinetto e poi assunto nell'ufficio di staff con stipendio e pensione Inps in violazione di ogni principio della legge "Madia". I concorsi vanno ora espletati con serenità: intervenga un commissario, anche ad acta, come hanno chiesto loro stessi per l'adozione della bozza di P.u.g. la presenza numerosa tra i candidati di amici e di parenti della Svolta, impedisce oggettivamente a questa amministrazione di compiere qualsiasi atto imparziale e legale, ma i giovani della città che non hanno e non vogliono avere santi in paradiso hanno diritto a concorsi imparziali e sicuri e non certo a concorsi bluff truccati».